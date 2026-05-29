В Красноярске отремонтируют дороги у школ, техникумов и вузов

В Красноярске стартовал ремонт дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в мэрии.
Так, на этой неделе дорожники дорожники зашли на улицу Александра Матросова. Это один из самых крупных объектов ремонта этого года, его общая протяженность 3,42 километра. Там расположены сразу несколько образовательных учреждений: Красноярский политехнический техникум, Красноярский монтажный колледж, средняя школа № 6 и детская школа искусств № 15. На участке улицы от жилого здания № 4 до нежилого здания № 41а планируется заменить бортовые камни, обновить дорожное покрытие, привести в порядок тротуары и восстановить недостающие пешеходные связи. Сейчас рабочие меняют старые бордюры на новые и завозят строительные материалы.
Продолжается ремонт улицы Ады Лебедевой. Это одна из самых старых улиц города, расположенная в Центральном и Железнодорожном районах. Там в здании № 89 находится главный корпус Красноярского государственного педагогического университета им. Виктора Астафьева. Дорожники приводят в порядок тротуары: устанавливают новые борты и занимаются устройством основания. Для удобства пешеходов на разных участках улицы тротуары расширят, обеспечат доступность для маломобильных. Также на дороге будет уложен новый асфальт.
Активные ремонтные работы ведутся на улице Конституции СССР на участке от Парижской Коммуны до Карла Маркса. Там расположен Сибирский государственный институт искусств им. Дмитрия Хворостовского. После замены бордюров дорожники приступили к фрезерованию старого асфальтобетона на проезжей части.
Параллельно проводится дорожный ремонт еще на 13 объектах. В ближайших планах приступить к работам на улице Калинина. Всего в сезоне 2026 года в Красноярске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» собираются отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели уже выделили 1,5 млрд рублей.
В мэрии отмечают, что качеству дорожных работ в текущем сезоне уделяют особое внимание. По поручению главы города Сергея Верещагина контроль ведется на всех этапах — от проверки материалов до приемки готовых объектов.
