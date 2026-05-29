В Красноярске отремонтируют дороги у школ, техникумов и вузов

Так, на этой неделе дорожники дорожники зашли на улицу Александра Матросова. Это один из самых крупных объектов ремонта этого года, его общая протяженность 3,42 километра. Там расположены сразу несколько образовательных учреждений: Красноярский политехнический техникум, Красноярский монтажный колледж, средняя школа № 6 и детская школа искусств № 15. На участке улицы от жилого здания № 4 до нежилого здания № 41а планируется заменить бортовые камни, обновить дорожное покрытие, привести в порядок тротуары и восстановить недостающие пешеходные связи. Сейчас рабочие меняют старые бордюры на новые и завозят строительные материалы.