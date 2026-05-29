Власти: на АЗС Волгограда нет дефицита топлива после теракта ВСУ

Как сообщает ИА «Высота 102», в некоторых СМИ утром в пятницу появилась информация о том, что бензин на АЗС Волгоградской области якобы стали отпускать только лишь после предъявления паспорта с местной пропиской. Авторы фейков при этом делают ссылку на губернатора региона и даже приводят слова Андрея Бочарова, которые в действительности никогда не звучали (все заявления главы региона ИА «Высота 102» публиковало ранее, других к этому часу не звучало).