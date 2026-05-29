Власти: на АЗС Волгограда нет дефицита топлива после теракта ВСУ

В Волгоградской области после террористической атаки ВСУ дронами на автозаправочных станциях сохраняется стабильная обстановка — дефицита топлива на сегодняшний день нет. Информацию об этом днем 29 мая появилась в телеграм-каналах, связанных с администрацией региона.

Как сообщает ИА «Высота 102», в некоторых СМИ утром в пятницу появилась информация о том, что бензин на АЗС Волгоградской области якобы стали отпускать только лишь после предъявления паспорта с местной пропиской. Авторы фейков при этом делают ссылку на губернатора региона и даже приводят слова Андрея Бочарова, которые в действительности никогда не звучали (все заявления главы региона ИА «Высота 102» публиковало ранее, других к этому часу не звучало).

— Никаких ограничений на продажу топлива в Волгоградской области не вводилось. Жители региона не наблюдают дефицита или проблем на автозаправочных станциях. Ранее официально сообщалось, что предприятия работают в штатном режиме, поэтому авторам фейков приходится придумывать несуществующие «заявления» и распространять поддельные сообщения. Вся официальная и оперативная информация о ситуации в регионе появляется в официальных аккаунтах администрации Волгоградской области, — уточняют близкие к волгоградским властям каналы.

Напомним, в результате очередного теракта ВСУ в Волгоградской области погиб 60-летний житель Волжского, 55-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. При ударе БПЛА в Волгограде и области были повреждены жилые дома и объекты социальных учреждений.

