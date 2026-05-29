Техникум и колледж: ключевые отличия

Что такое колледж и техникум, как они появились в российской системе образования и есть ли между ними разница, рассказала эксперт Светлана Царицына, директор АНО развития и сопровождения детско-молодежных проектов и программ «Лига Талантов», сертифицированный консультант по профориентации, наставник победителей Всероссийского конкурса «Большая Перемена», эксперт Росмолодежи и Движения Первых.
С распадом СССР интерес к зарубежному образованию возрос: появились программы сотрудничества с другими государствами, иностранные студенты стали обучаться в России по обмену, а зарубежный опыт стал частью новой системы образования.
В течение последних 30 лет система среднего профессионального образования (СПО) была представлена разными образовательными организациями: c 1994 г. по 2001 г. существовали техникумы (училища), колледжи и техникумы-предприятия, с 2001 г. по 2008 г. — техникумы (училища) и колледжи, с 2008 г. по 2013 г. — техникумы и колледжи.
С 2013 года новый закон «Об образовании» отменил разделение учреждений СПО по типам, и все организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, стали называться профессиональными образовательными организациями (ст. 23 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
И есть ли отличие? Да. Колледжи готовят преимущественно специалистов среднего звена, сочетая в себе углубленные теоретические знания и практическую подготовку. Также программы колледжей приближены к вузовским, но с получением более практического опыта. Например, по специальности «Информационные системы и программирование» студенты изучают программирование, базы данных, сетевые технологии и кибербезопасность. Программы же техникумов ориентированы преимущественно на практическое обучение и позволяют студентам быстро войти в профессию через получение практических навыков.
Также отличием является и то, что будет написано в дипломе об образовании. После окончания техникума выпускник получает диплом о среднем профессиональном образовании, присваивается квалификация «техник», «мастер». Заканчивая колледж — диплом о среднем профессиональном образовании, присваивается квалификация «специалист среднего звена».
С 2025 года выпускникам колледжей и техникумов, желающим продолжить обучение в вузе, разрешили поступать по внутренним испытаниям, если специальность совпадает со специальностью вуза. Если нет — только по ЕГЭ. Например, студент заканчивает техникум по специальности «Автоматические системы управления», а высшее образование захочет получить по направлению «Реклама и связи с общественностью», то к поступлению нужно будет подготовить ЕГЭ по предметам: русский язык, обществознание и английский.