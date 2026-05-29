Техникум и колледж: ключевые отличия

С 2025 года выпускникам колледжей и техникумов, желающим продолжить обучение в вузе, разрешили поступать по внутренним испытаниям, если специальность совпадает со специальностью вуза. Если нет — только по ЕГЭ. Например, студент заканчивает техникум по специальности «Автоматические системы управления», а высшее образование захочет получить по направлению «Реклама и связи с общественностью», то к поступлению нужно будет подготовить ЕГЭ по предметам: русский язык, обществознание и английский.