В Красноярском крае 30 мая вновь ожидаются ливни и сильный ветер

В течение суток 30 мая в центральных и южных округах Красноярского края, Хакасии и Туве местами ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град, а также ветер порывами 25 метров в секунду и более. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Жителей просят исключить работы на высоких зданиях и обходить рекламные щиты. Телефон экстренных служб — 112.
По данным сервиса Gismeteo, завтра в Красноярске температура воздуха днем составит всего +15 градусов, пасмурно, дождь. Почти весь выходной будет дуть умеренный ветер от двух до восьми метров в секунду.