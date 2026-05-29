В Красноярском крае 30 мая вновь ожидаются ливни и сильный ветер

В течение суток 30 мая в центральных и южных округах Красноярского края, Хакасии и Туве местами ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град, а также ветер порывами 25 метров в секунду и более. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.