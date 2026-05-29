Власти намерены найти вандалов, разрушивших спортплощадку на Северной горе

Власти Калининграда направили заявление в правоохранительные органы с просьбой установить виновных в повреждении спортивной площадки на улице Глинки в микрорайоне Северная гора. Об этом в четверг, 28 мая, заявила глава городской администрации Елена Дятлова по итогам оперативного совещания.
«Мы не допустим эффекта разбитых стёкол, — заявила она. — Знаете, когда в доме хотя бы одно стекло разбито, затем побьют и все остальные. По этой спортивной площадке ушло заявление в правоохранительные органы».
Елена Дятлова отметила, что повреждённый объект восстановят. Деньги будут выделены из резервного фонда, потому что в бюджете средств на это нет. Глава администрации города подчеркнула, что на разрушенной вандалами спортплощадке всё было сделано на совесть, без какого-либо брака.
На улице Глинки в Калининграде вандалы разгромили новую спортивную площадку.