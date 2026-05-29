Сына миллиардера лишили прав: что известно?

Нижегородского мажора-лихача Сергея Корнилова, который прославился на всю Россию после массового ДТП и эпатажных заявлений в Сети, суд лишил водительских прав на год и 11 месяцев. Кроме того, сейчас 21-летний сын миллиардера отбывает десять суток административного ареста. Он публично кается в содеянном и сказанном. С подробностями — nn.aif.ru.
Раскаивается и извиняется.
Суд пназначил Сергею Корнилову наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 11 месяцев со штрафом в 45 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает Главное управление МВД России по Нижегородской области.
Это уже третье заседание суда после массового ДТП, которые Корнилов устроил на жёлтом кабриолете Mercedes Benz 20 мая — он выехал на полосу встречного движения на крутом съезде и столкнулся с двумя машинами — Kia и Nissan. Все три автомобиля првреждены, люди не пострадали, но это буквально чудо. Кроме того, юноша отказался от медосвидетельствования, будучи явно нетрезвым. Сразу после ДТП молодой человек устроил фотосет на капоте разбитого кабриолета. Потом отправился в ресторан продолжать возлияния. Уже оттуда он записал несколько видео, назвав критикующих его действия в Сети «нищетой» и «отребьем».
В зале суда Сергей Корнилов заговорил по-другому. На вопросы журналистов он ответил, что в содеянном полностью раскаивается, готов возместить материальный ущерб за разбитые в массовом ДТП авто, приносит всем, кто пострадал от его действий, извинения.
На судебное заседание о лишении прав молодого человека привели под конвоем в наручниках. Сейчас он отбывает 10 суток административного наказания. Корнилова признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 ст. 20.1 Кодекса административных правонарушений РФ «Мелкое хулиганство». Суд установил, что молодой человек нецензурно выражался в ресторане в присутствии других посетителей заведения. Этим он нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу.
Два уголовных дела.
Сергей Корнилов — сын гендиректора нижегородской группы компаний по продаже автомобилей. Его отец-миллиардер скоропостижно скончался на отдыхе в Турции в 2024 году, оставив отпрыску солидное наследство.
Госавтоинспекция по Нижегородской области сразу после резонансногй аварии составила на виновника ДТП четыре протокола. По данным дорожных полицейских, в отношении Сергея Корнилова уже был к тому времени 161 административный материал и штрафы на 719 000 рублей, в том числе за неоплату предыдущих.
После показательных выступлений, наделавших шуму, против Сергея Корнилова возбудили и два уголовных дела: Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области — по статье 213 УК РФ «Хулиганство», а ГУ МВД по Нижегородской области — по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Правда, дело о хулиганских действиях было отменено по решению прокуратуры Нижегородской области. По второму делу суд назначил Корнилову запрет определённых действий до 24 июля: нельзя выходить из дома ночью, пользоваться интернетом и так далее.
На следующий день рассмотрели дело о мелком хулиганстве Корнилова в общественном месте — ресторане, по нему он и получил десять суток ареста.
Приётся снова сдать на права.
Сможет ли сын миллиардера вернуть себе водительские права после того, как отбудет десять суток в камере?
«После лишения прав досрочно их вернуть нельзя. Однако можно обжаловать решения суда в вышестоящей инстанции. Но моя практика показывает, что, когда речь идёт о пьяном вождении, суды не встают на сторону таких водителей, — рассказала nn.aif.ru. юрист Елена Грачёва. — А восстановить водительские права по истечении срока наказания тоже непросто — надо будет заново сдать теоретическую часть экзамена на знание ПДД. Если человека лишили прав за нетрезвое вождение и отказ от медосвидетельствования, надо получить медицинскую справку по форме 003-В/у — это официальный документ, который подтверждает отсутствие у водителя медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством».
Эксперт также уточняет, что перед возвратом водительских прав придётся оплатить все имеющиеся автомобильные штрафы. В случае Сергея Корнилова это сотни тысяч рублей.