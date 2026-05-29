Близ Озёрска автомобиль «БМВ» сбил 14-летнего велосипедиста

В Калининградской области в посёлке Новославянское Озёрского района вечером 28 мая 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным, около 17:25 водитель автомобиля «БМВ» совершил наезд на 14-летнего велосипедиста. Подросток пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате аварии юный велосипедист получил телесные повреждения и был направлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В ГИБДД подчеркнули, что указанные сведения носят предварительный и исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.