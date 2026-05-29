Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В военном городке Енисейска отремонтируют разбитые дороги

Работы должны завершить до 31 июля 2026 года.

В Красноярском крае после вмешательства прокурора края в военном городке Енисейска отремонтируют разбитые дороги. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В марте 2025 года прокурор края Роман Тютюник провёл личный приём жителей военного городка в Енисейске. Главная жалоба — состояние дорог. Местами асфальта не было вовсе, кругом ямы и выбоины.

Прокуратура проверила соблюдение требований безопасности и подтвердила: нарушения серьёзные. Дорогам требовался не косметический ремонт, а полноценное восстановление.

После представления прокуратуры администрация не смогла начать работы из-за нехватки средств. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд с иском о капремонте. Суд поддержал прокуроров.

Сейчас муниципалитет уже заключил контракт на ремонт. Работы должны завершить до 31 июля 2026 года. Исполнение на контроле прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что в Дзержинском больница недоплачивала фельдшерам за ночные вызовы.