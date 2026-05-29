В Красноярском крае после вмешательства прокурора края в военном городке Енисейска отремонтируют разбитые дороги. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В марте 2025 года прокурор края Роман Тютюник провёл личный приём жителей военного городка в Енисейске. Главная жалоба — состояние дорог. Местами асфальта не было вовсе, кругом ямы и выбоины.
Прокуратура проверила соблюдение требований безопасности и подтвердила: нарушения серьёзные. Дорогам требовался не косметический ремонт, а полноценное восстановление.
После представления прокуратуры администрация не смогла начать работы из-за нехватки средств. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд с иском о капремонте. Суд поддержал прокуроров.
Сейчас муниципалитет уже заключил контракт на ремонт. Работы должны завершить до 31 июля 2026 года. Исполнение на контроле прокуратуры.
