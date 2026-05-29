Для волонтеров в Крыму запустили проект «Свое здоровье»

Проект «Свое здоровье», направленный на поддержку физического и психологического состояния волонтеров, стартовал в Крыму, сообщила начальник отдела развития добровольчества и волонтерства регионального ресурсного центра добровольчества «Дом молодежи» Кристина Фадеева. Развитие волонтерства отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
«На самом деле, это действительно для Крыма первый такой точечный проект, направленный на поддержку волонтеров в рамках мер поддержки волонтерского движения», — подчеркнула Кристина Фадеева.
Проект стал ответом на потребность помочь волонтерам, вернувшимся с гуманитарных миссий. Частная клиника в Симферополе предоставила им возможность бесплатно получить консультацию терапевта или психолога.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.