В Ачинске Красноярского края прошел спортивный фестиваль для пожилых людей

Жители Красноярского края приняли участие в спортивном фестивале для граждан старшего возраста, который прошел в Ачинске. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в краевом министерстве спорта.
Более 200 человек из восьми муниципальных округов региона собрались в спортивном комплексе «Олимп». Они соревновались в дартсе, настольном теннисе, мини-волее, бочче, напольном керлинге и шахматах.
Фестиваль стал частью регионального движения «Сибирское долголетие». Его цель — создать условия для занятий спортом, общения и личностного развития представителей старшего поколения. В течение года подобные мероприятия состоятся в Лесосибирске, Красноярске и поселке Подгорном.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.