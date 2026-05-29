Уроженец Киева возглавил воронежский «Буран»

То, о чем «КП-Воронеж» сообщала 13 мая, произошло 29-го. Сегодня новым главным тренером воронежского «Бурана» стал 46-летний уроженец Киева Юрий Наваренко.
В минувшем сезоне Наваренко добился рекордного результата в истории самарского ЦСК ВВС — вывел клуб в плей-офф Кубка Петрова.
В бытность игроком он становился чемпионом Украины (в составе столичного «Сокола»2005, 2006, 2009), Испании (в составе «Хаки» — 2002, 2004) и Латвии (в составе лиепайского «Металлурга» — 2011).
Напомним, что минувшая кампания стала худшей в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.
