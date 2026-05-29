День города в Хабаровске: главные мероприятия завтрашнего дня

31 мая Хабаровск отметит 168-ю годовщину. Уже завтра в городе пройдут различные мероприятия: В 12:00 запланирована выездная торжественная регистрация заключения брака и вручения знаков «За супружеское долголетие» парам, прожившим в браке несколько десятилетий; В 15:00 стартует традиционный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» (0+), под который будет задействована почти вся улица Муравьева-Амурского; В 16:00 начнется выступление участников Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (0+). Марш пройдет по главной улице города; С 18:00 до 23:00 на Комсомольской площади пройдет праздничный концерт, в котором примут участие популярные хабаровские группы.