Больше контента и цветов: Т2 вновь обновила мультиподписку MiXX

Мобильный оператор Т2 увеличил количество видеоконтента в подписке MiXX в два раза, добавив новые сервисы. В состав обновленной версии вошли онлайн-кинотеатры START и «КИОН», а также сервис подарков «Флаувау». Кроме того, абоненты T2 с подпиской MiXX Max получили возможность пользоваться безлимитным мобильным интернетом. По данным агентства Frank RG подписка MiXX занимает первое место по наполнению контентом. А после обновления количество эксклюзивного контента в подписке выросло почти в два раза. Помимо новинок в онлайн-кинотеатрах Wink, Premier и «Кинопоиск», клиенты получили доступ к премьерам «КИОН» и START. Теперь в подписке более 300 тысяч фильмов и сериалов. Кроме этого пользователи MiXX могут выбирать подарки среди 15 тысяч товаров в сервисе «Флаувау». В максимальной версии MiXX Max к этому добавляется безлимитный интернет для абонентов Т2. В ряде регионов подписчикам MiXX доступна аренда электросамокатов «Юрент» с бесплатным стартом. Уточнить можно на сайте оператора. MiXX объединяет в себе лучшие сервисы в каждой категории. С добавлением новых партнеров подписка стала еще выгоднее. Абонентская плата за максимальную версию MiXX составляет 599 рублей. Стоимость всех сервисов по отдельности — 5 538 рублей, таким образом клиент экономит 4 939 рублей ежемесячно. Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2: «Ориентируясь на интересы своих пользователей, мы продолжаем укреплять позиции MiXX как одной из самых удобных и выгодных подписок на рынке. Сегодня она объединяет интернет, музыку, кино, развлечения, кешбэк от крупных торговых сетей и другие полезные опции. При этом подключить MiXX могут не только клиенты T2, но и пользователи любых операторов. И это еще один аргумент в пользу нашей подписки». Реклама ООО «Т2 Мобайл» erid: 2Vtzqumvioi.