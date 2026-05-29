Российско-китайский индустриальный парк «Восточный мост» построят в Хабаровске к 2029 году

Там разместятся производственные и высокотехнологичные компании. По решению губернатора Дмитрия Демешина проект уже получил статус «Масштабного инвестиционного проекта», что дало возможность выдать инвестору без проведения торгов земельный участок 18,6 га для будущего строительства. «На сегодняшний день разработан мастер-план и создана управляющая компания ООО “УК “Восточный мост”, которая станет совместным предприятием с инвесторами из Китая. Параллельно идет работа по привлечению средств на строительство. Документы направлены в Минэкономразвития России на получение федеральной субсидии в 600 млн рублей, которые пойдут на возведение парка и подключение к сетям”, — рассказал первый заместитель директора АПИРИ Владимир Комков. Помимо бюджетных средств, проект получит частные инвестиции из Китая в сумме 360 млн рублей. Добавим, что проект реализуется в рамках поручения президента России Владимира Путина об открытии к 2030 году в ДФО не менее десяти промышленных, бизнес-парков и технопарков.