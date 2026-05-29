В Волгограде приставы прикрыли работу четырёх арестованных отелей судьи Момотова

В Волгограде региональное управление ФССП России, вооружившись автоматами, нагрянуло в местные отели сети «Мартон», арестованные из-за коррупционных претензий прокуратуры к экс-председателю Совета судей РФ Виктору Момотову. Несмотря на то что в октябре 2025 года Останкинским районным судом Москвы заведения были обращены в доход государства, посторонние лица до последнего времени продолжали их эксплуатировать.