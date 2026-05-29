МЧС опровергло запрет на использование мобильных телефонов на заправках

Сведения о том, что с 1 июня 2026 года на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в официальном макс-канале.
В ведомстве напомнили, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций определяется Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, а также Сводом правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».
«Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета», — говорится в сообщении.
