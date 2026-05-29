В Иране заявили об уходе авианосцев США с Ближнего Востока

Два американских авианосца — «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) и «Джеральд Форд» (USS Gerald Ford) — покинули Ближний Восток после военного противостояния с Ираном. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
«По нашим оценкам, около девяти тысяч американцев покинули Персидский залив, 14 американских баз были уничтожены, а также более 200 самолетов и летательных аппаратов. Авианосец “Авраам Линкольн” покинул регион, как и “Джеральд Форд”», — утверждает Азизи.
По словам иранского политика, авианосец «Джеральд Форд» ушел из региона «формально под предлогом возникшего на борту пожара». Азизи подчеркнул, что это противостояние продемонстрировало миру: заявления Вашингтона о статусе сверхдержавы являются не более чем «громкими словами».
Ранее министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом доме предупредил, что американские войска могут возобновить удары по Исламской Республике, если президент США Дональд Трамп сочтет заключение мирной сделки невозможным.