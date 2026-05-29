Суд в Ростове обратил в доход государства имущество экс-полицейского на 73 млн

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обратил в доход государства имущество экс-полицейского на 73 миллиона рублей — теперь у него и его бывшего начальника хотят отсудить еще 15 миллионов.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, суд полностью удовлетворил иск прокуратуры об изъятии квартир, земельных участков, машино-мест и автомобилей, которыми бывший сотрудник органов внутренних дел Сергей Егоркин владел через родственников и знакомых, скрывая свои активы.
Как следует из материалов дела, с 2009 по 2024 год Егоркин занимал различные должности в системе МВД. В этот период он, уклоняясь от обязанности декларировать имущество и скрывая реальное имущественное положение. Суд постановил также взыскать денежные средства, эквивалентные стоимости некоторого проданного ранее подсудимым имущества. Общая сумма превысила 73 миллиона рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Параллельно Октябрьский районный суд принял к рассмотрению еще один иск прокуратуры — к бывшему начальнику городского управления МВД Сергею Шпаку и Сергею Егоркину. Надзорное ведомство требует солидарно взыскать с них 15 миллионов рублей, законность происхождения которых, по данным следствия, не подтверждена.
Шпак был задержан 13 марта 2025 года по подозрению в мошенничестве и получении взятки (часть 6 статьи 290, часть 3 статьи 159, часть 1 статьи 187 УК РФ). Егоркин проходит по тому же делу по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Очередное судебное заседание по иску назначено на 23 июня 2026 года.