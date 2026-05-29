Нижний Новгород получит еще 14 больших трамваев до конца 2026 года

Сейчас городе идет масштабная модернизация трамвайной сети. Уже эксплуатируется 144 односекционных трамвая «МиНиН», а также 12 из 26 закупленных больших вагонов. Кроме того, в городе уже обновлено 112 километров трамвайных путей из 149 запланированных.