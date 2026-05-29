Лоси, кирхи и Балтика: Денис Штайн представил новый фильм о Калининградской области

Калининградский фотограф и оператор дронов Денис Штейн опубликовал четырехминутный фильм о Калининградской области, над которым, по его словам, работал почти двадцать лет. Видео собрано из кадров, снятых в разные годы в разных частях региона — от Куршской косы до Виштынецкого парка.
Основой для ролика стало стихотворение калининградки Инги Долотовой, написанное семь лет назад специально под съемки Штайна. По словам автора, тогда завершить проект не удалось, в том числе из-за отсутствия подходящей озвучки. В итоге музыку, вокал и звуковое оформление он сделал самостоятельно при помощи нейросетей. «Потребовалось время, чтобы появилась технология, позволяющая создать нужную мне песню с нужной интонацией», — рассказал Штейн.
В фильм вошли съемки побережья, придорожных аллей, кирх, замков и природных ландшафтов региона, а также кадры с лосями, косулями и аистами, снятые с дронов. Часть видео, по словам автора, снималась годами — например, пролеты сквозь облачность, съемки рассветов над Калининградским морским каналом и отдельные кадры Куршской косы в разные сезоны.
Среди кадров, на которые обратил внимание автор, крупный план шпиля Кафедрального собора с закрепленной на нем капсулой времени, таймлапс площади Победы, а также кадры кирхи в Славске, подсвеченной во время съемок художественного фильма «На Париж».
В ролик также вошли архивные кадры, снятые Штайном в разные годы для других проектов. По словам автора, фильм задумывался как попытка собрать «самые уникальные съёмки [Калининградской области], которые невозможно было получить за короткое время».