Калининградец решил оформить экспресс-ипотеку в интернете и потерял более 300 тысяч рублей

Выяснилось, что горожанину позвонил неизвестный, который представился специалистом в сфере оформления сделок с недвижимостью. Он предложил экспресс-услуги по оформлению ипотеки. Условия предложил невероятно выгодные. Калининградец обрадовался и перевел на неизвестный ему счет 306 тысяч рублей, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.