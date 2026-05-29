Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Необходимо обеспечить особые условия «семейной ипотеки» для многодетных семей, включая уменьшение размеров первоначального взноса, заявила спикер Совфеда, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.
«Считаем необходимым обеспечить особые условия “семейной ипотеки” для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса», — сказала Матвиенко в ходе заседания Совета.
По ее словам, «семейная ипотека» пока является таковой только по названию, но не по сути.
«На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе “больше детей — меньше ставка”… Мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы “семейная ипотека” этот принцип будет все-таки реализован», — добавила она.