Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных

Матвиенко предложила снизить первый взнос по семейной ипотеке для многодетных.

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Необходимо обеспечить особые условия «семейной ипотеки» для многодетных семей, включая уменьшение размеров первоначального взноса, заявила спикер Совфеда, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.

«Считаем необходимым обеспечить особые условия “семейной ипотеки” для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса», — сказала Матвиенко в ходе заседания Совета.

По ее словам, «семейная ипотека» пока является таковой только по названию, но не по сути.

«На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе “больше детей — меньше ставка”… Мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы “семейная ипотека” этот принцип будет все-таки реализован», — добавила она.

Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
