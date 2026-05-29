Некоторые россияне досрочно получат пенсии в июне

Некоторые граждане досрочно получат пенсии в июне в связи с Днем России.

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Часть россиян досрочно получит пенсии в июне в связи с празднованием Дня России, выплаты за длинные выходные будут перечислены до 11 июня включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.

«В связи с празднованием Дня России часть пенсионеров заранее получит пенсию в июне. Выплаты на банковские счета за длинные выходные 12−14 июня будет перечислена до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что досрочный график выплат коснется всех видов пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут заранее перечислены на счет. Средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться.

Почтовые отделения в большинстве регионов также досрочно доставят выплаты за праздничный день 12 июня. Пенсии за 13 и 14 июня выплатят в соответствии с графиком работы почты.