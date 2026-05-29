С 2021 года объем туристических услуг в Прикамье вырос более чем в 5 раз

Объем туристических услуг на территории Пермского края в период с 2021 года вырос более чем в пять раз в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве по туризму региона.
«Туризм стал значимой частью экономики региона, наша задача — не просто наращивать количество туристов. Необходимо, чтобы гости как можно дольше путешествовали по краю. Это даст дополнительные инвестиции в отрасль и рост поступлений в консолидированный бюджет», — подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин.
На сегодняшний день турпоток в Пермский край ежегодно растет. При среднем показателе по России в 33%, в Прикамье он составляет 37%, опережая в том числе и показатели по Приволжскому федеральному округу.
«Работаем над тем, чтобы каждая территория использовала свои уникальные особенности, чтобы привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить новые рабочие места. При государственной поддержке строим крупные гостиницы и создаем модульные средства размещения по всему Пермскому краю», — отметил министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.