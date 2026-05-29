Почти 80 жителей Грозного смогут переехать из аварийных домов

Возможностью переехать из аварийного жилья в 2026 году смогут воспользоваться 79 жителей города Грозного в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.
«Уже до конца 2026 года по поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова 79 человек, проживающие в аварийном жилье на территории Грозного, переедут в новые квартиры. Для этого в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни” будет предоставлено 19 помещений, расположенных в новостройках с чистовой отделкой и сантехникой», — прокомментировал директор департамента строительства регионального минстроя Магомед Хаджимуратов.
Напомним, что в 2025 году на территории республики расселили более 13 тыс. кв. м аварийного жилья. В новые квартиры переехали 733 человека.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.