В Воронеже снова никто не захотел строить канализационную станцию за 1,3 млрд

Не состоялся повторный конкурс на строительство Главной канализационной насосной станции (ГКНС) на улице Лебедева в Левобережном районе Воронежа. Это связано с отсутствием заявок на торги, следует из итогового протокола. Начальная цена контракта, как и на первых торгах, составляла 1,3 млрд руб.