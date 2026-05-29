МЧС России опровергло слухи о запрете телефонов на АЗС с 1 июня в Прикамье

Слухи о запрете телефонов на АЗС опровергли в МЧС России.
Утром 29 мая в пермских пабликах появилась информация, что в России с 1 июня якобы запретят пользоваться мобильными телефонами на автозаправках. В публикации говорилось, что за это будут отказывать в обслуживании или вносить в чёрный список из-за риска случайной искры.
В МЧС России официально опровергли эти сведения. В ведомстве пояснили, что действующие правила противопожарного режима и свод правил для АЗС не содержат прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории заправок.
«МЧС России не рассматривает введение такого запрета», — сообщили в ведомстве.
