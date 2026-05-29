В Волгоградской области появится первый кластер «ТЭК»

Двенадцатым в России станет кластер «Топливно-энергетический комплекс», который планируют создать в Жирновском нефтяном техникуме. Учебное заведение стало победителем конкурса федеральных грантов проекта «Профессионалитет». В Волгоградской области это первый такой опыт.
Всего Минпросвещения РФ отобрало 95 образовательных организаций, притом, что заявок на участие было 389 из разных регионов страны. Сумма гранта составит 100 млн рублей.
«Средства направят на создание образовательно-производственного кластера “ТЭК” — курс будет представлен в регионе впервые. Работать кластер начнет в 2027 году. Будут организованы пространства под шесть видов работ, в их числе — “Добыча нефти и газа”, “Устройство буровой установки”, “Моделирование процессов бурения нефтяных и газовых скважин”. Площадки оснастят современным оборудованием и тренажерами, которые будут максимально приближены к реальным условиям», сообщают в региональном комитете образования и науки.
Ранее стало известно, что волгоградские выпускники смогут принять участие во Всероссийском студенческом выпускном аграрных вузов в Москве.