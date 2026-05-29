В Волгоградской области появится первый кластер «ТЭК»

«Средства направят на создание образовательно-производственного кластера “ТЭК” — курс будет представлен в регионе впервые. Работать кластер начнет в 2027 году. Будут организованы пространства под шесть видов работ, в их числе — “Добыча нефти и газа”, “Устройство буровой установки”, “Моделирование процессов бурения нефтяных и газовых скважин”. Площадки оснастят современным оборудованием и тренажерами, которые будут максимально приближены к реальным условиям», сообщают в региональном комитете образования и науки.