Режим работы станции метро «Парк культуры» Кольцевой линии изменится с 1 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Станция московского метро «Парк культуры» Кольцевой линии с 1 июня по будням в часы пик с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 будет работать только на выход пассажиров. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.