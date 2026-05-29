Режим работы станции метро «Парк культуры» Кольцевой линии изменится с 1 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Станция московского метро «Парк культуры» Кольцевой линии с 1 июня по будням в часы пик с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 будет работать только на выход пассажиров. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 июня по будням в часы пик станция “Парк культуры” Кольцевой линии работает только на выход пассажиров. Это связано с ремонтами эскалаторов. Ремонт эскалаторов необходим для комфортных и безопасных поездок. Просим вас быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро», — говорится в сообщении.

Там просят пассажиров пользоваться соседней Сокольнической линией, другими пересадками и наземным транспортом, а также строить маршруты заранее.