Стало известно, когда в Красноярске построят новый корпус пансионата «Солнечный»

В Красноярске определили подрядчика на строительство нового корпуса пансионата «Солнечный». Согласно данным с портала госзакупок, КГКУ «УКС» заключило контракт с ООО «Строительная компания “СЭМ и К”».
Четырехэтажное здание площадью почти 9 тыс. кв. метров появится в Советском районе города, в районе улицы Светлова. Его полностью адаптируют для комфортного и безопасного проживания пожилых людей и инвалидов. Внутри разместят жилые комнаты, медицинские и бытовые помещения, столовую, зоны для занятий и реабилитации, а также зимний сад.
Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ: от строительно-монтажных до пусконаладочных, а также закупить необходимое оборудование. Стоимость контракта составляет 918,7 млн рублей. Сдать объект планируется до 31 мая 2028 года.
Напомним, что расходы на строительство объекта ранее утвердили в бюджете Красноярского края. Договоренность о реализации проекта была достигнута осенью на встрече губернатора Красноярского края Михаила Котюкова с министром труда РФ Антоном Котяковым.
Сейчас в Красноярске работают два филиала пансионата «Солнечный» — на улице Славы и на проспекте Ульяновском. Новый корпус станет третьим.
