Стало известно, когда в Красноярске построят новый корпус пансионата «Солнечный»

Четырехэтажное здание площадью почти 9 тыс. кв. метров появится в Советском районе города, в районе улицы Светлова. Его полностью адаптируют для комфортного и безопасного проживания пожилых людей и инвалидов. Внутри разместят жилые комнаты, медицинские и бытовые помещения, столовую, зоны для занятий и реабилитации, а также зимний сад.