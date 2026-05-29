Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда в Красноярске построят новый корпус пансионата «Солнечный»

Четырехэтажное здание площадью почти 9 тыс. кв. метров появится в Советском районе города, в районе улицы Светлова.

В Красноярске определили подрядчика на строительство нового корпуса пансионата «Солнечный». Согласно данным с портала госзакупок, КГКУ «УКС» заключило контракт с ООО «Строительная компания “СЭМ и К”».

Четырехэтажное здание площадью почти 9 тыс. кв. метров появится в Советском районе города, в районе улицы Светлова. Его полностью адаптируют для комфортного и безопасного проживания пожилых людей и инвалидов. Внутри разместят жилые комнаты, медицинские и бытовые помещения, столовую, зоны для занятий и реабилитации, а также зимний сад.

Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ: от строительно-монтажных до пусконаладочных, а также закупить необходимое оборудование. Стоимость контракта составляет 918,7 млн рублей. Сдать объект планируется до 31 мая 2028 года.

Напомним, что расходы на строительство объекта ранее утвердили в бюджете Красноярского края. Договоренность о реализации проекта была достигнута осенью на встрече губернатора Красноярского края Михаила Котюкова с министром труда РФ Антоном Котяковым.

Сейчас в Красноярске работают два филиала пансионата «Солнечный» — на улице Славы и на проспекте Ульяновском. Новый корпус станет третьим.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.