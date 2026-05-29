В Волгограде сняли видео встречи сборной Буркина-Фасо с хлебом-солью и казаками

Днем в пятницу, 29 мая, в волгоградском аэропорту приземлился самолет со сборной Буркина-Фасо. Футболисты прибыли в город-герой для участия в товарищеском матче против национальной команды России.
Гостей встретили по русской традиции: участники ансамбля «Казачий курень» приветствовали игроков песнями и танцами, а также преподнесли им каравай.
Напомним, встреча национальных команд России и Буркина-Фасо состоится через неделю, 5 июня, на стадионе «Волгоград Арена». Начало игры — в 20.00.
