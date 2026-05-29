Мини-копию пещеры «Таврида» нашли во время бурения скважины на окраине Симферополя

В пригороде Симферополя, во время бурения скважины на участке частного дома, рабочие наткнулись на пещеру с останками древних животных.
Владелец земельного участка, где была обнаружена пещера, решил пробурить скважину для подключения дома к водоснабжению. Компания, выполнявшая работы, на глубине около 10 метров обнаружила «провал». Буровая установка оказалась в пустоте.
Спелеологи спустили телефон на веревке, чтобы снять видео, и обнаружили вход в пещеру. Диаметр отверстия составлял 50 см, что позволило им спуститься внутрь. После этого они преодолели 11-метровый вертикальный «колодец» и оказались в горизонтальном «коридоре» с небольшим уклоном.
Галерея имеет ширину от 1,5 до 2,5 метров и высоту от 1,8 до 4 метров. Общая длина пещеры составляет около 100 метров. Она напоминает «Тавриду», но в три раза меньше по размерам.