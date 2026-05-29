Президент Польши предложил лишить Зеленского высшей награды республики из-за героизации ОУН*

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Об этом РИА Новости пишет в пятницу, 29 мая.
«Я очень серьёзно отнёсся к призыву польского народа. 8 июня состоится заседание совета ордена Белого орла, и я предложил включить в повестку вопрос о лишении президента Зеленского этой награды. Я возмущён и разочарован героизацией преступников», — заявил глава республики.
Поводом Навроцкий назвал восславление деятелей Организации украинских националистов*. Он также отметил, что окончательное решение будет принимать не президент, а совет высшей награды.
Премьер-министр Польши Дональд Туск инициативу не поддержал. По его словам, действия Зеленского действительно задевают «историческую чувствительность» жителей страны, но предложение Навроцкого выводит старые «разногласия на ненужный уровень».
«Информация о том, что президент Навроцкий реагирует на предложение лишения Зеленского ордена Белого орла, которым он был награждён во время президентства Анджея Дуды, является подобным шагом», — добавил Туск.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Отношения между Польшей и Украиной остаются осложнены давним историческим спором о Волынской резне. В июне прошлого года Киев согласился на продолжение поисков и эксгумации жертв.