Президент Польши предложил лишить Зеленского высшей награды республики из-за героизации ОУН*

Окончательное решение остаётся за советом ордена Белого орла.

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Об этом РИА Новости пишет в пятницу, 29 мая.

«Я очень серьёзно отнёсся к призыву польского народа. 8 июня состоится заседание совета ордена Белого орла, и я предложил включить в повестку вопрос о лишении президента Зеленского этой награды. Я возмущён и разочарован героизацией преступников», — заявил глава республики.

Поводом Навроцкий назвал восславление деятелей Организации украинских националистов*. Он также отметил, что окончательное решение будет принимать не президент, а совет высшей награды.

Премьер-министр Польши Дональд Туск инициативу не поддержал. По его словам, действия Зеленского действительно задевают «историческую чувствительность» жителей страны, но предложение Навроцкого выводит старые «разногласия на ненужный уровень».

«Информация о том, что президент Навроцкий реагирует на предложение лишения Зеленского ордена Белого орла, которым он был награждён во время президентства Анджея Дуды, является подобным шагом», — добавил Туск.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Отношения между Польшей и Украиной остаются осложнены давним историческим спором о Волынской резне. В июне прошлого года Киев согласился на продолжение поисков и эксгумации жертв.

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше