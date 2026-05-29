В Оренбуржье утвердили программу развития автотуризма до 2035 года

Ожидается, что ее реализация увеличит число поездок по региону до 420 тысяч ежегодно.

Источник: Национальные проекты России

Региональная программа «Развитие автомобильного туризма» была утверждена на территории Оренбургской области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона.

«В 2025 году Оренбуржье посетили более 250 тысяч автотуристов, а доля автомобильных путешествий уже достигает порядка 30% от общего турпотока. Основная задача программы — сделать так, чтобы путешественники не просто проезжали через регион, а останавливались здесь на несколько дней, пользовались местной инфраструктурой, посещали территории и возвращались снова», — сказал вице-губернатор — заместитель председателя правительства региона по экономической и инвестиционной политике Антон Ефимов.

Программа включает три ключевых направления: развитие сети автомобильных турмаршрутов, создание современной придорожной инфраструктуры и повышение туристической привлекательности. Речь идет о строительстве и модернизации многофункциональных зон дорожного сервиса, кемпингов и кемпстоянок, развитии навигации, ремонте подъездных дорог к объектам показа и создании новых точек притяжения. Ожидается, что реализация программы позволит к 2035 году увеличить количество автомобильных туристических поездок по области до 420 тыс. ежегодно.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.