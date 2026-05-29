Как изменится движение у Петровской набережной в Воронеже с 29 по 30 мая?

В Воронеже в связи с проведением мероприятия вводятся временные ограничения для транспорта и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Они будут действовать с 29 по 31 мая. Ограничения затронут набережную Массалитинова, Петровскую набережную и прилегающие к ним улицы. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
Когда и где нельзя будет парковаться:
Припарковаться и остановиться в период с 19:00 пятницы, 29 мая, до 17:30 воскресенья, 31 мая, нельзя будет на:
Петровской набережной — от улицы Большой Стрелецкой до улицы Софьи Перовской;
улице Софьи Перовской — от Петровской набережной до улицы Пятницкого;
улице Декабристов — от улицы Таранченко до улицы Софьи Перовской.
С 19:00 субботы, 30 мая, до 17:30 воскресенья, 31 мая, парковка и остановка транспорта также будет запрещена на набережной Массалитинова. В частности, на участке от улицы Пятницкого у Чернавского моста до улицы Максима Горького у Северного моста.
Как изменится движение транспорта:
Проезд транспорта ограничат с 10:00 субботы, 30 мая, до 17:30 воскресенья, 31 мая. В этот период движение будет запрещено на:
улице Софьи Перовской — участке от Чернавского моста до улицы Большой Стрелецкой;
улице Чернышевского — в районе дома № 43 по улице Карла Макса (участке перед Каменным мостом);
улице Декабристов — в районе пересечения с улицей Таранченко.
С 00:00 до 17:30 воскресенья, 31 мая, передвигаться на транспорте нельзя будет по набережной Массалитинова — участку от улицы Пятницкого у Чернавского моста до улицы Максима Горького у Северного моста, а также по съезду с улицы Бурденко на Северный мост.
Какие ограничения введут для электросамокатов и других СИМ:
Во время проведения мероприятия ограничат использоваие средств индивидуальной мобильности на Петровской набережной:
С 15:00 до 20:00 пятницы, 29 мая, будет действовать запрет на территории Адмиралтейской набережной.
С 10:00 до 20:00 в субботу, 30 мая, и с 6:00 до 17:00 в воскресенье, 31 мая, ограничения будут введены относительно участка от ВоГРЭСовского до Северного моста.
Как будет курсировать общественный транспорт:
На время закрытия движения работа автобусного маршрута № 30 будет приостановлена.