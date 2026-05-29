Ответственные за прочность: как в России обучают и поощряют сварщиков

Работа сварщиков зачастую не видна, но всегда незаменима. Они помогают возводить дома и мосты, различные металлоконструкции, прокладывать трубопроводы, собирать машины, суда, самолеты, поезда. Чтобы поблагодарить этих специалистов и подчеркнуть важность того, что они делают, ежегодно в последнюю пятницу весны в России отмечают День сварщика. Раньше этот профессиональный праздник был неофициальным, а в прошлом году он был закреплен приказом Минпромторга России.
Рассказываем, как государство помогает россиянам освоить эту востребованную профессию и быть успешным в ней.
Интересная и перспективная работа.
Есть стереотип, что сварка — тяжелый и неперспективный труд. Но на самом деле это высокотехнологичная профессия, которая требует технических знаний, точности и постоянного развития. Современные сварщики работают не только с металлом, но и с данными, используют роботизированные комплексы, лазеры, программируемые инверторы с цифровым управлением. Автоматика контролирует параметры шва в реальном времени.
Традиционная ручная дуговая сварка давно не предел возможностей для профессионала. И в то же время в этой сфере специалисты могут не бояться, что в обозримой перспективе их полностью заменят роботы. Сварить детали в труднодоступных местах, соединить их нестандартным образом, смонтировать конструкцию под водой — все эти задачи может выполнить только человек.
Можно бесплатно переобучиться.
Видов сварки очень много. Самый популярный метод — электродуговой: края деталей, которые нужно соединить, нагревают и плавят разрядом тока. Аппараты, работающие по этому принципу, бывают ручными и полуавтоматическими. Опытные специалисты также используют усовершенствованную технологию, при которой в зону сварки прямо через сопло аппарата подается газ аргон. За счет этого шов не окисляется кислородом, получается особенно прочным и герметичным.
Ручная электродуговая сварка подходит для новичков — именно с нее многие начинают свою карьеру.
Так было и у 24-летнего Андрея Столбова из Пермского края. Еще недавно он работал курьером. Осенью прошлого года молодой человек решил изменить свою жизнь и освоить перспективную рабочую профессию. По национальному проекту «Кадры» Андрей смог бесплатно переобучиться при помощи кадрового центра «Работа России».
За несколько месяцев он усвоил базу, которую должен знать специалист по ручной дуговой сварке с плавящимся покрытым электродом. Молодой человек узнал, как готовить и собирать детали перед сваркой, соединять их, как зачищать готовые швы. Кроме того, в программе курса была механизированная наплавка и резка.
Отработать новые навыки помогла стажировка на промышленном предприятии. А после сдачи квалификационного экзамена Андрей устроился туда на работу.
Колледжи «Профессионалитета» ждут.
Старшеклассники, которых привлекает профессия сварщика, могут освоить ее в колледжах и техникумах программы «Профессионалитет».
Например, в Волгоградской области такую возможность предоставляет Новоаннинский сельскохозяйственный колледж. С прошлой осени он вместе с другими образовательными учреждениями и компаниями-партнерами вошел в новый агрокластер.
Сварщик — это востребованная профессия не только в настоящее время, но и в будущем. Технологии развиваются стремительно, и нужно постоянно учиться, осваивать новое.
По модернизированным программам «Профессионалитета», разработанным совместно с работодателями, студенты осваивают здесь 12 специальностей. Для эффективного обучения есть шесть мастерских и лабораторий с современным оборудованием. В том числе отдельная площадка для тренировок будущих специалистов по ручной и частично механизированной сварке.
Один из тех, кто сейчас обучается сварке в Новоаннинском колледже, — Кирилл Саломатин. В «яркую» профессию он влюбился с детства, наблюдая за работой дяди — опытного специалиста в этом деле.
«Сварщик — это востребованная профессия не только в настоящее время, но и в будущем, — уверен юноша. — Технологии развиваются стремительно, и нужно постоянно учиться, осваивать новое».
Сейчас главная цель Кирилла — получить диплом и стать квалифицированным специалистом. Он мечтает вырасти в настоящего аса в своей профессии и освоить подводную сварку.
Мастер на миллион.
«Популяризация профессии сварщика требует комплексного подхода: сочетания образовательных проектов, демонстрации творческого потенциала специальности, государственной поддержки и работы со стереотипами, — подчеркивает генеральный директор НАКС Андрей Прилуцкий. — Успешные инициативы не только привлекают молодежь в профессию, но и помогают пополнить квалифицированными кадрами такие отрасли, как промышленность и строительство. Одним из важных моментов в рамках популяризации профессии является проведение конкурсов профессионального мастерства».
Пример подобного соревнования всероссийского масштаба — конкурс «Лучший по профессии», который проходит при поддержке нацпроекта «Кадры». Главный приз — 1 млн рублей в каждой из 25 номинаций. Номинация «Сварщик» в этом конкурсе — одна из самых популярных. С февраля 2026 года Национальное агентство контроля сварки стало генеральным партнером этой номинации.
«Профессия сварщика сегодня входит в число самых востребованных и высокооплачиваемых на российском рынке труда, а этот конкурс — прекрасная возможность не только продемонстрировать свое мастерство, но и перенять лучший опыт, повысить свою квалификацию, почувствовать дух здорового соперничества и профессионального братства», — считает Андрей Прилуцкий.
Благодаря соглашению между НАКС и ВНИИ труда, оператором конкурса, география соревнований по номинации «Сварщик» в 2026 году значительно расширилась. НАКС оказывает максимальную поддержку регионам: предоставляет площадки для проведения состязаний и помогает организовать их работу. Представители ассоциации входят в составы экспертных комиссий. Благодаря масштабной поддержке профессионального сообщества уровень состязательности и мастерства в этой номинации обещает стать еще выше.
Претендент на победу.
Финальные состязания среди сварщиков за звание «Лучший по профессии» пройдут в сентябре в Перми — на родине русской сварки. Именно там 18 октября 1888 года инженер Николай Славянов представил метод дуговой сварки плавящимся металлическим электродом в одном из цехов местного пушечного завода.
По итогам конкурса 2026 года НАКС и ВНИИ труда сформируют национальную команду, которая в следующем году отправится защищать честь страны на международных соревнованиях. Один из тех, у кого есть шанс войти в сборную, — электрогазосварщик Ринат Альмухамитов, ставший победителем регионального этапа в Оренбургской области. В профессии он уже 15 лет, из которых 11 трудится на теплоэлектроцентрали Гайского горно-обогатительного комбината.
Ринат занимается ремонтом турбинного и котельного оборудования, отвечает за разработку шаблонов для точного изгиба труб, проверку герметичности конструкций. Ему доводилось соединять трубы диаметром от 15 мм до 1 м.
«Моя профессия — источник новых знаний: разные техники сварки, металлы, сложные конструкции. Например, освоение аргоновой сварки было настоящим вызовом. Но только с практикой приходит умение предвидеть поведение металла и качество шва», — делится мужчина.
По его словам, именно поэтому профессию сварщика можно считать одной из лучших — даже опытный специалист каждый день узнает что-то новое. Особенно когда требуется сварить сложный узел: сначала нужно еще придумать, как осуществить задачу. Порой приходится быть очень изобретательным. Например, однажды для работы в труднодоступных местах Ринат предложил использовать более компактные защитные маски — в стандартных варить конструкции было неудобно.
Корпоративный конкурс вместо собеседования.
Параллельно с государственными конкурсами и чемпионатами по профессиональному мастерству некоторые организации проводят похожие соревнования.
Один из примеров такого корпоративного проекта — «Кубок сварки Гермес». Его уже третий год подряд устраивает компания «Гермес-Липецк».
«Это конкурс профессионального мастерства, который позволяет нам в производственной обстановке увидеть реальный уровень молодых специалистов и предложить лучшим из них работу, — рассказывает собственник промышленной группы “Гермес” Полина Шарова. — Участвовать могут все студенты профильных программ по сварке из колледжей региона. Фактически это не разовая акция, а часть нашей кадровой стратегии: мы выстраиваем долгосрочные отношения с колледжами и формируем устойчивый кадровый резерв для предприятия. Для нас это способ честного диалога с молодежью: мы показываем условия, оборудование и уровень требований, а взамен получаем мотивированных ребят, которые приходят уже с пониманием, куда и зачем они идут».
Конкурсы — часть кадровой стратегии, они помогают сформировать устойчивый кадровый резерв для предприятий.
По словам Полины Шаровой, главная особенность «Кубка сварки Гермес» в том, что это не только соревнование, но и полноформатный учебно‑производственный модуль. В программу входит теоретический блок по охране труда и технологиям. А практические задания выполняют на реальных сварных соединениях. Задачи такие же, с которыми сотрудники завода сталкиваются при изготовлении промышленных котлов. При этом время на работу ограничено, а результат оценивают по строгим критериям. Так Кубок становится мостом между учебной аудиторией и цехом.
Год за годом масштаб соревнований постепенно растет. В 2024 году в первом Кубке участвовали 12 студентов из четырех колледжей региона. В нынешнем — уже 21 представитель из девяти учебных заведений не только Липецка, но и Грязей, Ельца и Данкова. Для всех конкурсантов участие бесплатное.
«Отдельное направление — развитие наставничества: мы хотим, чтобы участие в Кубке становилось первым шагом в профессиональной траектории, где за каждым участником закреплен реальный наставник с завода», — делится Полина Шарова.
Отметим, что в 2025 году Кубок привлек внимание на федеральном уровне. Благодаря этому проекту «Гермес-Липецк» вошел в число победителей Национальной премии «Наш вклад» в номинации «Малый бизнес».
«Для нас это важный сигнал: проект воспринимается не просто как корпоративная инициатива, а как часть системной работы региона по развитию рабочих профессий и промышленного потенциала», — подчеркивает Полина Шарова.
Национальная премия «Наш вклад» — первая в России награда, которая отмечает роль бизнеса и НКО в достижении целей и задач нацпроектов. В экспертный совет премии входят члены правительства РФ, лидеры ведущих деловых объединений, руководители общественных организаций и представители научного сообщества. Всем финалистам присваивается статус «Партнер национальных проектов России». С победителями премии разных лет можно познакомиться на сайте нашвклад.рф.
