Власти Балтийска не смогли договориться об открытии официального пляжа у Витланда

Назван новый срок для выяснения позиции собственников территории.

В Балтийске так и не не решили вопрос с открытием официального пляжа у арт-деревни «Витланд». Об этом стало известно во время выездного совещания на побережье в четверг, 28 мая.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак напомнил, что дело до обустройства этого участка побережья так и не дошло.

«Самый главный вопрос, наверное, проблемный — это арт-деревня “Витланд”. В прошлом году губернатор выделил из резервного фонда деньги на обеспечение там безопасности», — отметил Ермак.

Глава администрации Балтийска Нина Фёдорова сообщила, что переговоры с собственниками территории продолжаются, однако те идут «неохотно». По словам Ермака, сейчас на пляже уже обеспечены меры безопасности, поэтому нужно снова попробовать договориться.

«Мне кажется, логично с их стороны добавить чуть-чуть такой симпатичной инфраструктуры на пляж, чтобы пляж был комфортным. Дорожки настелить — в этом ничего сложного нет, это не стоит каких-то глобальных денег», — сказал министр.

Он подчеркнул, что пляжем в первую очередь пользуются туристы из самой арт-деревни. Ермак поручил администрации Балтийска в течение двух недель выяснить официальную позицию владельцев территории.

«Если будет отрицательная реакция, тогда будем что-то думать. Всё-таки если были выделены деньги и безопасность там обеспечена, странно не сделать там официальный пляж», — заявил министр.

В прошлом году местные власти сообщали об отсутствии средств для обустройства инфраструктуры на Витланде.

