Тёбюлех-Сала в Красноярском крае внесли в государственный каталог

Реку Тёбюлех-Сала, протекающую в границах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа, внесли в Государственный каталог географических названий. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Красноярскому краю. Объект зарегистрировали на основании анализа, проведенного специалистами ведомства. Эксперты изучили картографические и справочные материалы и пришли к выводу, что название водного объекта необходимо закрепить официально. Тёбюлех-Сала является правым притоком реки Хета. Гидроним имеет якутское происхождение и означает «остров у протока» или «остров среди рукавов реки».