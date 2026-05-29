В Красноярском крае за 2025 год рак желудка выявили у 839 человек

В 2025 году злокачественные новообразования ободочной кишки и желудка обнаружили у 1134 и 839 жителей Красноярского края соответственно. Такой информацией поделились в региональном Министерстве здравоохранения.
Врачи напомнили: характер питания имеет большое значение в развитии онкологической патологии.
— Первичная профилактика рака кишечника и желудка — это, в том числе, и соблюдение принципов рационального питания, — говорит Денис Медведев, заведующий отделения абдоминальной онкологии № 1 краевого онкодиспансера.
Специалисты рекомендуют питаться не реже трех раз в день, употреблять достаточное количество клетчатки, а также меньше есть жирное, жареное и сладости. Не стоит забывать и про физическую активность: зарядка (хотя бы пятиминутная) отлично справляется с потребностью в движении.
Добавим, что рак ободочной кишки в Красноярском крае занимает пятую строчку в структуре онкологической заболеваемости. На шестой — рак желудка.