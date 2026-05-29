Свыше 42 км дорог к туристическим местам обновят в Ульяновской области

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году затронут более 42 км трасс, ведущих к туристическим местам на территории Ульяновской области, сообщили в министерстве транспорта региона.
Реконструкция пройдет на участках региональных трасс в Сенгилеевском, Инзенском, Чердаклинском, Мелекесском, Цильнинском, Кузоватовском районах, Павловском и Старомайнском муниципальных округах. Например, будет выполнен ремонт отрезка автодороги Большие Ключищи — Сенгилей — Елаур — Молвино — Байдулино протяженностью 2,6 км. Этот путь ведет к национальному парку «Сенгилеевские горы».
Как отметил министр транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев, ведущие к туристическим местам участки автодорог приводят в порядок ежегодно. До этого в регионе отремонтировали уже почти 73 км таких трасс.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.