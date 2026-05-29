Бизнес Тюменского округа ознакомился с цифровой маркировкой товаров

Серия семинаров по цифровой маркировке товаров прошла в Тюменском муниципальном округе. Обучение было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации муниципалитета.
На семинарах представители бизнес-сообщества получили информацию о правилах работы в национальной системе маркировки «Честный знак», а также об особенностях внедрения цифровых кодов для различных групп товаров. Программа охватывала такие категории, как молочная продукция, напитки, непродовольственные товары, бакалейные и кондитерские изделия, морепродукты, растительные масла, БАДы и спортивное питание.
Мероприятия проходили в гибридном формате. Очные встречи состоялись в Тюмени по адресу улица Советская, 61, а онлайн-трансляции позволили подключиться предпринимателям из разных районов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.