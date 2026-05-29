«Подобных ягод нет в природе». Маркетплейсы продают белорусам выдуманные ИИ ягоды — как не попасться

Белорусские дачники могут попасться на чудо-ягоды, которых нет в природе.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси на маркетплейсах доступны к покупке ягоды, которых нет в природе. Как не попасться на уловки мошенников, пишет «Мiнская праўда».

Так, на торговых онлайн-площадках активизировались недобросовестные продавцы семян. На картинках — привлекательные яркие картинки с чудо-ягодами, а на деле — засохшие черенки и горькое разочарование.

Найти нереальные ягоды можно на популярном в Беларуси маркетплейсе. Дачникам предлагают приобретать диковинные ягоды: ярко-синюю и розово-голубую малину, ежемалину и малину-кукурузу, черную землянику, фиолетовые клубнику и крыжовник, неоновые ели — в общем, все, что способны нарисовать нейросети.

Бдительные покупатели до сделки спрашивают, насколько реальная картинка в объявление, но ответов не получают. А при том, что сделки происходят онлайн, то доказать что-либо после покупки довольно сложно.

Пока торговые площадки сами пытаются бороться с обманом, удаляя карточки подозрительных товаров и требуя размещать реальные фото вместо сгенерированных ИИ. Также проводятся проверки со стороны экспертов маркетплейсов, но за качество товара по-прежнему отвечают только продавцы.

