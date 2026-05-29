Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без лактозы — да, но не для всех: Елена Бабура объяснила, почему в детских лагерях не ждут вегетарианцев

Особое меню предоставят только по медицинским показаниям.

Меню в столовых детских загородных лагерей единое и едва ли подходит для веганов и вегетарианцев — учитываются только особенности здоровья ребёнка. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Елена Дятлова во время рабочего выезда в четверг, 28 мая.

«По его пристрастиям мы не можем обеспечить индивидуальное меню — это столовая. По медицинским показаниям ряду детей, которым не противопоказано нахождение в детском коллективе, лагерь должен предоставить альтернативное диетическое питание», — говорит Елена Бабура.

В меню для аллергиков и школьников с особенностями здоровья — безлактозное молоко, безглютеновые хлебцы и макароны. Подавать их будут только при наличии соответствующей медсправки, просто так запросить какао на безлактозном нельзя.

В калининградских лагерях дети в первые дни иногда отказываются от еды — это связано с адаптацией к новому меню, режиму и коллективной жизни.