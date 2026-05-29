Без лактозы — да, но не для всех: Елена Бабура объяснила, почему в детских лагерях не ждут вегетарианцев

Меню в столовых детских загородных лагерей единое и едва ли подходит для веганов и вегетарианцев — учитываются только особенности здоровья ребёнка. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Елена Дятлова во время рабочего выезда в четверг, 28 мая.
«По его пристрастиям мы не можем обеспечить индивидуальное меню — это столовая. По медицинским показаниям ряду детей, которым не противопоказано нахождение в детском коллективе, лагерь должен предоставить альтернативное диетическое питание», — говорит Елена Бабура.
В меню для аллергиков и школьников с особенностями здоровья — безлактозное молоко, безглютеновые хлебцы и макароны. Подавать их будут только при наличии соответствующей медсправки, просто так запросить какао на безлактозном нельзя.
В калининградских лагерях дети в первые дни иногда отказываются от еды — это связано с адаптацией к новому меню, режиму и коллективной жизни.