Юрий Шалабаев сообщил о старте 1 июня летней оздоровительной кампании

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о старте 1 июня летней оздоровительной программы. Он отметил, что основным мотивом лета 2026 года будет Год единства народов России, а потому в каждой смене в лагерях отдыха ребят ждет погружение в многонациональную культуру России — для детей буду организованы различные тематические мероприятия.
Юрий Шалабаев отметил, что кроме знакомства с культурами народов нашей страны, для ребят в оздоровительных лагерях будут организованы и мероприятия, посвященные Российскому движению детей и молодежи «Движение Первых».
«По традиции в “Александровке” состоится естественно-научная смена “ЭкоРаса”, в “Олимпийских надеждах” — кинологическая смена, а в “Хочу стать десантником” — уже четвертая по счету международная смена с участием ребят из Нижнего Новгорода, Луганска, Минска, Гомеля, Сухума и Приднестровья», — поделился глава города.
Мэр рассказал, что 1 июня примет ребят на отдых загородный лагерь «Лесная сказка», а 2 и 3 июня начнут свою работу лагеря «Александровка», «Чайка», «Маяк», «Хочу стать десантником», «Зеленые дубки» и «Спутник». В «Лесной» и «Звездочку» ребята смогут заехать 17 и 18 июня. К началу летнего сезона по поручению главы города в лагерях были проведены ремонтные работы, обновлено оборудование, установлены новые тренажеры и оборудованы дорожки и освещение. Юрий Шалабаев напомнил, что в этом году две базы отдыха комплекса «Лесная сказка» Кстовского района отмечают свои юбилеи — «Чайка» празднует 65-летие, а «Сказка» — 60-летие.
«В этом году на базе “Чайка” была заменена мебель: появились новые кроватки с ортопедическими матрасами, новые тумбочки, новые шкафы. На базе “Сказка” появилась универсальная спортивная площадка с трибуной, а также проведено отопление в третьем и в пятом корпусах. Теперь, когда ночью будет прохладно, мы спокойно можем включить отопление, чтобы детям было комфортно», — поделилась директор комплекса «Лесная сказка» Светлана Леонова.
На территории комплекса также будет работать палаточный лагерь, и во всех сменах все отряды совершат однодневные походы.
Кроме того, как рассказала директор, четвертая смена в «Лесной сказке» станет профильной. Так, на базе «Чайка» пройдет Всероссийская смена «Летней физико-математической школы», которая проводится при поддержке Российской академии наук, а на базе «Сказка» пройдет «Смена Первых».
Светлана Леонова рассказала, что всего в лагере будет организовано 4 смены по 21 дню каждая, и лагерь примет 1 650 детей, в том числе ребят с ОВЗ и детей из братской Беларуси. Она особо отметила, что в «Лесной сказке» работает очень профессиональный и сплоченный коллектив.
Организатор горячего питания Мария Ильичева поделилась, что каждый год в полезное и вкусное питание повара стараются внести и какую-то забавную нотку. Так, детям всегда нравятся новые блюда с интересными названиями и ребята не только все съедают, но и бегут за добавками, в которых им никогда не отказывают.
Как рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, летом 2026 года в 10-ти муниципальных загородных лагерях пройдет 41 смена, а всего на свежем воздухе отдохнут почти 7,5 тысяч ребят. Кроме того, будут работать и городские пришкольные лагеря, в которых запланировано провести 219 смен для более чем 20,5 тысяч ребят. Мэр отметил, что впервые откроет свои двери лагерь «ТехноСтарт», который будет работать на базе филиала Дворца имени В. П. Чкалова на улице Композитора Касьянова.