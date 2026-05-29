На юго-западе Петербурга ограничат движение на КАД из-за ремонта

С 14 по 23 июня на внутреннем кольце КАД между 93-м и 103-м километрами перекроют первую и вторую полосы движения. На третьей полосе в этот период скорость ограничат до 50 км/ч.
Дорожники планируют устранять колейность во второй полосе. Работы будут вестись круглосуточно в две смены. При необходимости сроки ремонта могут изменить из-за погодных условий.
Кроме того, с 10 по 19 июня ограничения введут на соседнем участке между Волхонским и Ропшинским шоссе. Там перекроют первую полосу для проведения аналогичных работ по устранению колеи.