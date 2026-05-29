Недострой на Шахтёров в Красноярске предложили для «Долины Менделеева»

В Красноярске для научно-технологического центра «Долина Менделеева» (входит в Ангаро-Енисейский кластер) предложили площадку на улице Шахтёров — недостроенное здание рядом с Институтом медицинских проблем Севера.
Идею обсуждали 28 мая на сессии Законодательного собрания края. Правительство предложило передать объект и земельный участок Фонду развития ИНТЦ «Долина Менделеева» в качестве имущественного взноса.
Площадь здания — 12,8 тысячи квадратных метров. Оно расположено недалеко от перекрёстка улиц Шахтёров, Мужества и Взлётной.
Ранее мы сообщали, что недострой «Эльдорадо» хотят превратить в ИТ-технопарк в Красноярске.