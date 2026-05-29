Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы территории в Калининградской области, лидирующие в голосовании за благоустройство

В топе Калининграда сквер на улице Киевской, а в Зеленоградске, например, лидирует парк «Плантаже».

Названы территории в Калининградской области, лидирующие по нацпроекту в голосовании за благоустройство в 2027 году. По данным министерстве строительства и ЖКХ региона, проголосовали уже более 30 тысяч жителей региона.

В Калининграде лидируют сквер на улице Киевской возле «Киноленда» и Старопрегольская набережная.

В Гурьевском районе — территория в Константиновке на улице Березовой и пространство у лодочной станции в Прибрежном переулке в Большом Исаково.

В Зеленоградске больше всего голосов у части городского парка «Плантаже» и улицы Окружной.

В Гусеве — у территории на проспекте Ленина, 47 и зоны возле школы № 5.

В Светлогорске в лидерах сквер у храма в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и пространство на пересечении улиц Ленина и Динамо.

До завершения голосования осталось две недели. Голосовать можно здесь. На сайте 50 проектов в Калининграде, Гурьевске, Гусеве, Зеленоградске и Светлогорске.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше