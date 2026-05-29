Благоустройство набережной в Балтийске оценили в 1,8 миллиарда рублей. Местные власти рассчитывают, что смогут получить финансирование, однако сначала необходимо решить земельные вопросы с министерством обороны. Об этом рассказала глава округа Нина Фёдорова.
«Проект разработан — он миллиардный. Миллиард восемьсот [миллионов] — такой дорогостоящий», — сказала Фёдорова. Концепция предполагает благоустройство набережной в Балтийске от памятника Петру I до монумента Елизавете Петровне с расширением вглубь города.
Вся проблема в том, что проект может быть реализован в том случае, когда Минобороны передаст нам земли. И это сложности. Мы работаем с министерством обороны по поводу передачи земли, чтобы мы могли благоустраивать. Я думаю, и министерство по культуре и туризму нас поддержит в рамках выделения субсидий и денежных средств, и губернатор нас поддержит, главное — решить проблему с землёй. Проект, конечно, колоссальный, красивый, — сказала глава Балтийска.
По её словам, в последние годы министерство обороны идёт навстречу местным властям в решении земельных вопросов, в частности с участком для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и прокладки газовых коммуникаций. Поэтому Нина Фёдорова рассчитывает, что с военным ведомством получится договориться.
Аналогичные сложности с реализацией проекта благоустройства исторического центра, который охватывает территорию площадью 12 гектаров в границах улиц Красной Армии, Адмирала Кузнецова и Морского бульвара. Власти уже подготовили пакет документов, который направят в Минобороны. Пока же в этой части города приступили к приведению в порядок дворов и капитальному ремонту фасадов зданий.
«Контакты есть, понимание есть. Я думаю, мы все эти вопросы отрегулируем. Потому что здесь же город военных. Надо, чтобы здесь было комфортно не только служить, но и проводить время после службы на пенсии. Наш город этого заслуживает», — заключила Фёдорова.
Отметим, что концепцию масштабного обновления набережной Балтийска разработали ещё в 2021 году. Проект готовила компания «Другая архитектура». Позднее специалисты представили его продолжение — благоустройство исторической части города.