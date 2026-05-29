От Средневековья до воинов-интернационалистов: в Музее янтаря пройдёт фестиваль исторической реконструкции

12 и 13 июня в Музее янтаря пройдёт фестиваль военно-исторической реконструкции «Эпохи янтарного края». Площадкой для него станет территория Зелёного вала. Подробности о программе «Клопс» сообщили организаторы.
Основная программа.
Праздник объединит сразу несколько исторических эпох — от Средневековья до XX века. С 12:00 до 18:00 будут работать реконструкторские площадки, посвящённые Средневековью, Первой мировой и Великой Отечественной войнам, а также переселенцам, связистам и воинам-интернационалистам.
Гостей ждут мастер-классы, тематические выставки, фотозоны и интерактивы. В это же время на территории развернётся ярмарка, где свои товары представят ремесленники и художники-янтарщики. Можно будет познакомиться с их работой и поучаствовать в мастер-классах.
Для семей с детьми подготовят отдельную интерактивную площадку. Для самых голодных на территории будет работать передвижное кафе.
Участие в основной программе бесплатное.
Мероприятия в музее.
Во внутреннем дворике покажут моноспектакль «Кадр из прошлого — 1946 год», созданный по материалам выставки «Жизнь заново». На втором этаже музея организуют игровой маршрут «Тайнопись» с элементами криптографии. Участникам обещают сувениры.
Лекционная часть фестиваля также распределена на оба дня. 12 июня в зале «Янтарный дом» состоится лекция «Бабушкины бусы», посвящённая истории янтарных украшений в России и тому, как они оказались в музейных коллекциях мира.
13 июня там же прочитают лекцию о крестовых походах в Литву XIV века и о том, почему как Пруссию воспринимали в Средневековье.
Участие в музейной программе — по входному билету.