Депутаты попросили мэрию Дзержинска остановить массовый снос детских площадок

Дума Дзержинска Нижегородской области предложила мэрии остановить снос детских площадок, сообщили в депутатском корпусе. Депутаты отметили, что в 2026 году планируется ликвидировать 50 площадок с игровыми и спортивными элементами в связи с окончанием срока их годности, однако демонтаж вызвал широкий общественный резонанс: под снос попали площадки в хорошем состоянии, а власти ничего не предложили взамен.